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Происшествия

В Кыргызстане трое участковых пытали задержанного. Дело передали в суд

В Аламудунском районе Кыргызстана милиционеры сначала избили, а потом пытали задержанного. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

По его данным, 7 сентября 2017 года участковые инспекторы ОВД Аламудунского района на территории станции «Байтик» Кыргызгидромета необоснованно задержали Н.З. Избили его на месте, затем в ПОМ «Таш-Добо».

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении троих участковых по статье 305 (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших нарушение прав и законных интересов лиц, с применением физического насилия) УК КР.

Расследование поручено ГКНБ КР. 11 ноября 2017 года участковым инспекторам ОВД предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования установлено, что инспекторы сфальсифицировали административные материалы и применили к Н.З. пытки для получения от него признания в хулиганстве. Согласно заключениям экспертиз, потерпевшему причинен «легкий вред здоровью, повлекший за собой кратковременное расстройство здоровья, физические и нравственные страдания».

По результатам следствия участковым дополнительно предъявили обвинения по статьям 305-1 (пытка, совершенная группой лиц), 315 (служебный подлог), 350 (подделка и использование поддельных документов, совершенные по предварительному сговору лиц) УК КР.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Первомайский районный суд.
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