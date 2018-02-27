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Происшествия

В мэрии Бишкека незаконно выдали документы на строительство многоэтажки

Прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело по факту нарушения законодательства при предоставлении архитектурно-градостроительных и разрешительных документов для строительства многоэтажного жилого дома на улице Абдумомунова, 255. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

По его данным, в марте 2017 года надзорный орган столицы внес в межрегиональное управление Госэкотехинспекции по Бишкеку предписание устранить нарушения, а в отношении руководства ОсОО «Б.К.С.» вынесли постановление об административном правонарушении.

Строительная компания заплатила соответствующий штраф, но объект не привели в первоначальное состояние согласно требованиям законодательства.

Однако, несмотря на ранее выданный отказ Бишкекглавархитектуры, ее должностные лица в сентябре выдали разрешение на строительно-монтажные работы.

Установлено также, что с западной стороны между существующим зданием и строящимся жилым домом нет пожарного разрыва, но в Агентстве государственной противопожарной службы при МЧС КР сделали заключение о соответствии объекта пожарным требованиям.

В результате противоправных действий должностных лиц интересам государства нанесен ущерб в сфере правового регулирования градостроительной деятельности.

Уголовное дело направлено в компетентные органы для организации следственных мероприятий.
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