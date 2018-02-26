Минздрав расследует смерть студента в Оше

Министерство здравоохранения расследует смерть студента в Оше.

По данным пресс-центра ведомства, 30-летний студент поступил в Ошскую городскую больницу 22 февраля с жалобами на сильные боли в правой подвздошной области, тошноту, рвоту, сухость во рту.

В экстренном порядке его госпитализировали с предварительным диагнозом «перитонит» и прооперировали в тот же день. Однако у него произошла остановка сердца и констатирована биологическая смерть.

Произведено судебно-медицинское вскрытие. По данному случаю Минздрав создал комиссию для проведения служебного расследования.

Гражданин Индии учился на шестом курсе Ошского государственного университета.