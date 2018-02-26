Пришел за девушкой, попал в переплет. Милиция выясняет причины драки в клубе

В Бишкеке неизвестные напали на парня, заступившегося за девушку. Об этом ИА «24.kg» сообщил пострадавший Родион Решетов.

По его словам, драка произошла в ночь на 24 февраля.

«Я пришел за своей девушкой в клуб. В фойе трое парней стали приставать к ней, грубить. Я заступился, произошла перепалка, переросшая в драку. Сначала нападавших было трое, затем их количество увеличилось. В итоге меня избивали около 15 человек. Я снял побои и написал заявление в УВД Октябрьского района. Милиция проводит расследование», — рассказал Родион Решетов.