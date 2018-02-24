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Происшествия

Находящийся в розыске член ОПГ задержан в Бишкеке

В Бишкеке задержали разыскиваемого члена ОПГ. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 20 февраля сотрудники УВД Октябрьского района задержали К.М., 1989 года рождения. При личном досмотре у него обнаружили два ножа кустарного производства.

По факту возбуждено уголовное дело. Задержанный находится в СИЗО.

Установлено, что К.М. находился в розыске по факту мошенничества в УВД Свердловского района. Он состоит на специализированном учете в МВД КР как член ОПГ.

Расследование продолжается.
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