Находящийся в розыске член ОПГ задержан в Бишкеке

В Бишкеке задержали разыскиваемого члена ОПГ. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 20 февраля сотрудники УВД Октябрьского района задержали К.М., 1989 года рождения. При личном досмотре у него обнаружили два ножа кустарного производства.





По факту возбуждено уголовное дело. Задержанный находится в СИЗО.

Установлено, что К.М. находился в розыске по факту мошенничества в УВД Свердловского района. Он состоит на специализированном учете в МВД КР как член ОПГ.



Расследование продолжается.