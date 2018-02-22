Ссора в Базар-Коргоне. Шестилетний ребенок находится в реанимации

Мальчик, получивший ножевое ранение, когда пьяный мужчина ворвался в дом своей бывшей жены, находится в реанимации. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Минздрава.

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По их данным, шестилетний ребенок находится в сознании. Его жизненно важные органы не повреждены.

«В Базар-Коргонскую территориальную больницу поступило пять человек с ножевыми ранениями. Один из них, 58-летний мужчина, получает амбулаторное лечение. Ребенок находится в детской реанимации, его ранили в грудную клетку. Он в сознании. Еще один человек находится в реанимации после операции. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Двое взрослых лежат в отделении хирургии. У всех проникающие ножевые ранения», — сообщили в Минздраве.

Напомним, в Базар-Коргонском районе мужчина порезал шестерых человек. Один погиб.