В Базар-Коргоне мужчина порезал несколько человек. Один скончался в больнице

Сотрудники УВД Джалал-Абадской области и Базар-Коргонского РОВД задержали мужчину, нанесшего ножевые ранения нескольким людям. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, от полученных ранений один человек скончался, пятеро в больнице. Среди пострадавших шестилетний ребенок.

«ЧП произошло 21 февраля в селе Кызыл-Ай Базар-Коргонского района. Пьяный 33-летний Б.Т. ворвался в дом бывшей супруги, где нанес ножевые ранения ей и ее родственникам. Пострадали и соседи, прибежавшие на шум. Один из них скончался в больнице. Подозреваемого задержали сегодня на окраине одного из сел, где он скрывался от милиции. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью», — сообщили в МВД.

В пресс-службе отметили, что подозреваемый ранее несколько раз привлекался к уголовной ответственности за кражу и скотокрадство.

«Задержанный находился в розыске. Примерно пару месяцев назад его отпустили на свободу в зале суда, так как назначили условное наказание. В настоящее время задержанный водворен в ИВС», — добавили в ведомстве.