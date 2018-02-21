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Происшествия

В Кадамджае отчим избил трехлетнюю падчерицу и пытался свалить все на собаку

В Кадамджайском районе возбудили уголовное дело в отношении мужчины, избившего трехлетнюю падчерицу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе МВД.

По их данным, девочка поступила в территориальную больницу 6 февраля. Врачи сообщили о пациентке в милицию.

«Сначала факт зарегистрировали как несчастный случай. Врачи территориальной больницы сообщили в милицию, что к ним поступила девочка 2014 года рождения с укусами собаки. В ходе проверки мать ребенка рассказала сотрудникам ИДН о том, что днем ранее она уезжала по делам, оставив дочку с отчимом. Тот заявил милиционерам, что падчерицу покусала собака. Сегодня же мать девочки пришла в ОВД и написала заявление о том, что ее муж нанес ребенку телесные повреждения», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили: чтобы скрыть побои, мужчина нанес ребенку царапины когтями щенка.

«Следственный отдел ОВД Кадамджайского района возбудил уголовное дело по статье «Истязание», — отметили в пресс-службе МВД.
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