В Бишкеке казахстанец взял за транспортировку груза 190 тысяч сомов и скрылся

В Бишкеке задержали гражданина Казахстана, подозреваемого в мошенничестве. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

По его данным, с заявлением в милицию обратилась женщина, которая указала, что в декабре 2017 года неизвестный парень взял у нее 190 тысяч сомов за транспортировку груза в США и скрылся.

«По факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе розыска сотрудники УВД Октябрьского района по подозрению в совершении преступления задержали 30-летнего гражданина Казахстана. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. В настоящее время подозреваемый арестован на два месяца», — сообщили в ГУВД.