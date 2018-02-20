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Происшествия

Последняя затяжка: автомобиль убил курившего у кафе турка

На юге Турции потерявший управление минивэн вылетел на тротуар и сбил двух человек, один из них позже скончался, сообщили vesti.ru соссылкой на Haber Turk. Камера наблюдения зафиксировала трагический момент.

Авария произошла в 18.30 в понедельник, 19 февраля, возле входа в кафе в городе Карамане. Вышедший покурить 42-летний мужчина успел сделать лишь пару затяжек, поднявшись по ступенькам к краю проезжей части. В этот момент, как видно на кадрах, двигавшийся на высокой скорости серебристый Ford неожиданно сдал вправо, выехал на тротуар и, снеся ограждения, в полете сбил посетителя заведения и зацепил стоявшую на углу 20-летнюю девушку.

Мужчина оказался под автомобилем, усилия попытавшихся вызволить его самостоятельно оказались напрасными. Пострадавшего достали пожарные, однако спасти ему жизнь не удалось, он скончался в госпитале спустя пару часов.

На больничной койке оказались и получившая травмы девушка, и сам водитель, заявивший, что машина в какой-то момент вышла из-под контроля.
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