Исхак Масалиев: Модернизация ТЭЦ и авария попахивают коррупцией

Модернизация ТЭЦ Бишкека и авария попахивают коррупционным запашком. Об этом сегодня на круглом столе «Обсуждение выступления президента Сооронбая Жээнбекова и решения Совета безопасности» заявил депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

По его словам, эффективность борьбы с коррупцией будет низкой, несмотря на то что президент жестко выступил на Совете безопасности.

«Он сначала раскритиковал силовые структуры, но потом дал им же поручение навести порядок. Выходит, они будут проверять сами себя. Я бы не хотел комментировать его выступление, так как дальнейших мер не принято», — сказал Исхак Масалиев.

Депутат Жогорку Кенеша решил рассказать о работе депутатской комиссии по расследованию причин аварии на теплоцентрали и рациональному использованию кредита. Модернизация ТЭЦ не дала пользы. В первую же зиму горожане остались без тепла.

Ни один чиновник не может дать нам вразумительного ответа. То он не работал, то не знает. Построили объект, который не работает на выдачу тепла. Коррупционный запашок присутствует. Исхак Масалиев

«Непонятно, почему мы согласились покупать все китайское. Понятие «тендер» также отсутствует. Мы взяли в долг $500 миллионов и должны контролировать, как новые блоки построены. Можно только догадываться, какую прибыль имеет ТВЕА, если дает нам безвозмездно $20,3 миллиона. Доказать коррупционную составляющую мы вряд ли сможем, но она явно присутствует», — сказал Исхак Масалиев.

Напомним, на Совете безопасности президент КР Сооронбай Жээнбеков раскритиковал ГКНБ, АКС ГКНБ и Генеральную прокуратуру, назвав их работу неэффективной.