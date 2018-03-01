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Происшествия

Причину аварии в горнорудной компании в Ак-Тюзе еще не выяснили

Для выяснения причин аварии на линии пульпопровода от актюзской обогатительной фабрики ЗАО «ТК Гео Резерв» создана межведомственная комиссия, сообщила пресс-служба Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

По ее данным, в состав вошли руководители и специалисты ГКПЭН, Госэкотехинспекции, Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, Министерства чрезвычайных ситуаций КР, представители райгосадминистрации Кеминского района и активисты поселка Ильич.

Как сообщается, анализы проб воды и почвы будут известны в течение 10 дней.

Напомним, ранее местные жители сообщили, что накануне произошел прорыв в трубе, идущей вдоль дороги от золотоизвлекательного завода к дамбе хвостохранилища, в результате химические отходы вылились в реку и разлились по трассе.
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