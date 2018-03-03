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Происшествия

ДТП на объездной: число жертв возросло до четырех

В ДТП на автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт погибли четыре человека.

По данным пресс-службы ГУОБДД МВД КР, сегодня около 8.15 на 56-м километре трассы Бишкек — Нарын — Торугарт водитель «Хонды» не справился с управлением в условиях гололеда и выехал на полосу встречного движения. Двигавшийся по своей полосе водитель «Ауди» в попытке избежать столкновения вырулил влево — последовало столкновение с «Тойотой», двигавшейся за «Хондой».

В результате ДТП одна пассажирка «Тойоты» от полученных травм скончалась на месте. Трое скончались в реанимации. Водитель «Ауди» госпитализирован.

По предварительной информации, причиной ДТП стал гололед. Назначена судебно-медицинская и автотехническая экспертиза. Начато следствие.

Ранее, опираясь на предварительные данные, сообщали о двух погибших.
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