Разыскиваемого за мошенничество кыргызстанца задержали в России

Во Владимирской области России задержан кыргызстанец, разыскиваемый за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 6 февраля в представительство МВД КР в России поступила оперативная информация о том, что в городе Александрове Владимирской области находится кыргызстанец по имени Мурод, который скрывается от следствия за совершенное преступление в Кыргызстане.

57-летнего уроженца Баткенской области задержали. Прокуратура Кадамджайского района Баткенской области уголовное дело в отношении него возбудила еще в 2001 году. В 2007-м его объявили в международный розыск.