Около 150 клоунов арестовала полиция на карнавале в Рио-де-Жанейро

На проходящем в Рио-де-Жанейро ежегодном карнавале полиция арестовала около 150 клоунов — их подозревают в грабежах. Об этом сообщило издание rg.ru со ссылкой на газету Globo.

Как отмечается, члены банд с криминальных окраин промышляли на карнавале кражами и грабежами. При обыске у клоунов изъяли огнестрельное оружие и даже гранату, а также награбленное — кошельки, наручные часы, мобильные телефоны.

Чтобы отвезти клоунов в места предварительного заключения, понадобилось три полицейских автобуса.

Карнавал в Рио-де-Жанейро проходит с 9 по 19 февраля. В дни праздника полиция перешла на усиленный режим работы. 11 февраля уже произошла перестрелка между ними и грабителями, промышляющими в районах, где проходит карнавал.