В Кыргызстане за кражу DVD-плеера из детсада мужчину осудили на шесть лет

Аламудунский районный суд Чуйской области приговорил 46-летнего Т.В.А. к шести годам лишения свободы за кражу DVD-плеера. Из приговора следует, что подсудимый ранее дважды судим за хищение чужого имущества.

Так, в сентябре 2016 года он проник в дом в селе Аламудун и похитил серебряные и золотые украшения на общую сумму 84 тысячи сомов. Из них 4 тысячи сомов он вернул.

В ноябре того же года мужчина ограбил еще один дом в селе. Он украл серебряные украшения стоимостью 70 тысяч сомов. Материальный ущерб восстановил частично — 5 тысяч сомов.

В течение недели мужчина украл из продуктового магазина в селе Ленинском мясо, колбасу и сигареты на 16 тысяч 870 сомов, а также ограбил два дома, откуда кроме золотых украшений вынес две норковые шубы и ноутбук.

Рано утром в декабре 2016 года мужчина проник в детский сад «Достук» в селе Ленинском и уснул там. Сторож разбудила и выгнала его. Мужчина похитил в детском саду DVD-плеер стоимостью 1,5 тысячи сомов и скрылся.

Следствие предъявило мужчине обвинение лишь по последнему эпизоду по статье «Грабеж».

На суде обвиняемый признал вину частично. По его словам, он действительно украл ноутбук и DVD-плеер, в содеянном раскаивается. Однако остальные кражи, по его утверждению, он не совершал.

Мужчина рассказал в суде, что на следствии признал вину под давлением сотрудников милиции.

Пр вынесении приговора суд отметил, что вещественные доказательства, изъятые на следствии и возвращенные потерпевшим, доказывают вину подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений.

В приговоре указано, что на следствии он признал вину по всем эпизодам краж, писал явки с повинной, все протоколы допроса им подписаны.

Утверждения о давлении сотрудников милиции не подтверждены и являются голословными, отмечено в решении суда.

Стоит отметить, что суд вынес приговор спустя два года после совершения инкриминируемых обвиняемому преступлений.