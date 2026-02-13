На 150 спасенных жизней больше. МЧС подвело итоги 2025 года

В пресс-центре Sputnik Кыргызстан первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов в ходе брифинга подвел итоги модернизации ведомства и обозначил планы до 2026 года.

Он рассказал, что с 2020 года МЧС приобрело порядка 670 единицы техники на сумму более 3 миллиардов сомов. В их числе — около 200 современных пожарных автомобилей, способных перевозить больший объем воды. В ближайшее время ожидается поставка еще более 120 инженерных машин.

«Благодаря обновлению автопарка и повышению квалификации сотрудников удалось спасти на 150 человек больше, чем в предыдущие годы. Основной упор делается на обучение личного состава», — сообщил замминистра.

Он подчеркнул, что ведомство готовится к международной аттестации под эгидой ООН. Планируется сертификация двух поисково-спасательных команд — на севере и юге страны.

Азамат Мамбетов рассказал, что сегодня ведутся переговоры о приобретении двух грузопассажирских вертолетов из Южной Кореи.

В распоряжении МЧС уже есть три вертолета, включая Ми-8 с водосливным устройством объемом до 5 тонн. Он также добавил, что аэродром в селе Байтик используется для оперативной переброски спасателей в регионы.

Также планируется строительство 20 новых пожарно-спасательных частей, что позволит сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации.