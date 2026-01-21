В 2025 году фермерам в лизинг выдали технику на почти 10 миллиардов сомов

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности реализует ряд мероприятий по обновлению и оснащению сельскохозяйственной техникой машинно-тракторного парка фермеров.

С 2011-го через ОАО «Айыл Банк» и «Элдик Банк» осуществляется семь лизинговых проектов. В их рамках сельхозтехнику и оборудование для перерабатывающей промышленности предоставляют в лизинг на семь лет под 6 процентов годовых на льготных условиях.

На сегодня при государственной поддержке фермерам выдано 9 тысяч 863 единицы техники на общую сумму 27,9 миллиарда сомов, в том числе в 2025 году — 2 тысячи 853 единицы на 9,8 миллиарда.

Эти меры способствуют своевременному и качественному предоставлению механизированных услуг и развитию сельского хозяйства в стране.