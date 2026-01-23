11:02
Сотрудники «Тазалыка» опровергли жалобы бишкекчан на нехватку техники

В Бишкеке сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» опровергли жалобы горожан о якобы нехватке спецтехники и работников. По их словам, предприятие полностью укомплектовано, а техника ежедневно выходит на уборку города — независимо от времени суток и погодных условий. Об этом они сообщили 24.kg.

В день снегопада работники «Тазалыка» специально показали бишкекчанам имеющуюся технику, которую задействовали для очистки дорог от снега. По их словам, именно из-за постоянной работы горожанам может казаться, что техники не хватает.

Если мы не выйдем на работу хотя бы один день, город будет в ужасном состоянии.

Сотрудники предприятия «Тазалык»

Работники подчеркивают, что трудятся практически без выходных, часто по 12 часов и больше в сутки. Уборка улиц, вывоз мусора и очистка дорог идут и днем, и ночью.

Одна из жительниц города поделилась личным примером, рассказав, что ее отец работает в «Тазалыке» и из-за плотного графика она видит его крайне редко.

«Я думала, что он приедет вечером, но он продолжил работать. Иногда он вообще не приходит домой — такова специфика работы», — рассказала она.

Сотрудники «Тазалыка» призывают горожан с пониманием относиться к их труду и отмечают, что городская чистота — результат ежедневной, тяжелой и непрерывной работы.
