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Незаконный пропуск яиц на границе. Военная прокуратура передала дело в суд

Военная прокуратура закончила расследование уголовного дела о вымогательстве взятки со стороны военнослужащего Погранслужбы и сотрудника Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Подробности дела ИА «24.kg» рассказали в Военной прокуратуре.

С заявлением в ГСБЭП обратился президент ассоциации птицеводов Рустам Осмоналиев. Он указал, что из-за того, что из соседнего Казахстана в Кыргызстан незаконно завозятся большие партии куриных яиц, более тысячи предпринимателей этой сферы обанкротились. Кроме того, бюджет недополучает колоссальные суммы от неуплаты налогов.

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17 ноября сотрудники ГСБЭП совместно с Военной прокуратурой в ходе оперативных мероприятий на КПП «Ак-Жол-автодорожный» задержали представителя Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и военнослужащего Погранслужбы Кыргызстана.

«Работник госинспекции и военнослужащий незаконно пропустили крупную партию куриных яиц на территорию Кыргызстана. После сотрудники Военной прокуратуры и ГСБЭП задержали подозреваемых с поличным. Военнослужащий и представитель Госинпекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности нарушили закон. В частности, при прохождении границы, согласно постановлению правительства, у водителя, который провозит груз, должны быть сопроводительные документы. А именно — накладная и штамп регистрации. В случае если у груза нет соответствующих документов, должны быть составлены акт досмотра и возврата. Все это регистрируется в журнале», — расказали в Военной прокуратуре.

По ее данным, сторона обвиняемых несколько раз пыталась изменить им меру пресечения, чтобы они вышли из-под стражи.

«В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Вымогательство взятки» Уголовного кодекса. Обвиняемые обжаловали постановление о мере пресечения в Верховном суде», — сообщили в Военной прокуратуре.

Уголовное дело передано в Аламудунский районный суд Чуйской области. 
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