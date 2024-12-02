Военная прокуратура нашла нарушения на объектах МЧС и возбудила уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По ее данным, проведена проверка в МЧС и его подведомственных учреждениях на предмет качества строительных объектов, предназначенных для недопущения и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций.

Департаменту капитального строительства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и службе «Сельводзащита» при МЧС внесено шесть актов прокурорского реагирования для устранения нарушений закона, на основании которых в доход государства возмещен причиненный материальный ущерб на сумму 1 миллион 808 тысяч 427 сомов.

Возбуждено два уголовных дела по статьям 210 «Присвоение или растрата вверенного имущества», 337 «Злоупотребление должностным положением» и 346 «Служебный подлог» УК КР.

«К примеру, при возведении дамбы и селевых отводов в Каркыринском айыльном аймаке Тюпского района Иссык-Кульской области должностные лица департамента в сговоре с представителями ОсОО «Э» в актах выполненных работ искусственно завысили объемы строительства, в результате чего государству причинен ущерб в размере 4 миллионов 330 тысяч 514 сомов, который в ходе расследования уголовного дела полностью возмещен», — говорится в сообщении.