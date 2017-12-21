От незаконного ввоза куриных яиц бюджет теряет не менее 60 миллионов сомов

От незаконного ввоза куриных яиц бюджет Кыргызстана теряет не менее 60 миллионов сомов. Об этом сообщил сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям президент Ассоциации птицеводов Рустам Осмоналиев.

Он напомнил, что еще в ноябре 2015 года ассоциация обращалась с просьбой ввести заградительные меры и помочь отечественным производителям удержаться на рынке. Однако тогда ответили, что могут лишь установить минимальный уровень цен на куриное яйцо. Ставку определили в 4,9 сома за штуку. Ранее, чтобы не платить налоги, в Кыргызстан ввозили яйца стоимостью 50 тыйынов.

«Мы решили проверить, как действует система, и запросили данные об уплате НДС при импорте куриного яйца с марта 2017 года. Нам ответили, что с марта по май уплачен 1 миллион 343 сома. Это всего десять фур с яйцами. Позже мы вновь запросили информацию. Выяснилось, что с марта по октябрь НДС уплачено всего на 1,6 миллиона сомов. Мы обратились в ГСБЭП, чтобы они обратили внимание на проблему. В итоге выявлена коррупционная схема, когда куриное яйцо завозили через пункт пропуска «Ак-Жол» без каких-либо сопроводительных документов. Возбуждено уголовное дело против должностных лиц КПП. Мы бы просили госорганы обратить внимание на проблему и вести постоянный мониторинг», — рассказал Рустам Осмоналиев.

Премьер-министр Сапар Исаков отметил, что информация Ассоциации птицеводов заставляет задуматься. Он поручил ГНС и ГСБЭП взять вопрос на контроль и регулярно докладывать о ходе расследования.

«Почему мы должны наносить себе ущерб? Да, мы должны соблюдать законодательство ЕАЭС. Но если это противоречит нормам союза и нашим интересам, почему мы сидим и молчим?» — заявил Сапар Исаков.