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Общество

В МЧС рассказали о проверке Военной прокуратуры и нарушениях

Военная прокуратура провела проверку работы департамента капитального строительства и службы «Сельводзащита» при МЧС. В чрезвычайном ведомстве разъяснили проведенный аудит.

Цель проверки — выяснить, как используются бюджетные средства и насколько качественно ведутся строительные работы по защите от чрезвычайных ситуаций.

В МЧС сообщили, что в 2024 году на берегоукрепительные работы государство выделило более одного миллиарда сомов. Чтобы средства были потрачены эффективно, министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев поручил оказать полное содействие проверяющим.

По результатам проверки выявлены недостатки. МЧС потребовало их устранить и принять меры в отношении сотрудников, допустивших нарушения.

«МЧС всегда открыто для проверок как со стороны государственных органов, так и гражданского общества», — подчеркнули в министерстве.

Напомним, что Военная прокуратура нашла нарушения на объектах МЧС и возбудила уголовные дела. О том, какую сумму исполнило ведомство в этом году, можно прочитать по ссылке.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312878/
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