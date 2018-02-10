В Москве задержали 35 кыргызстанцев. Проверяли регистрацию

На телефон горячей линии Посольства Кыргызстана в России поступила информация о задержании 35 кыргызстанцев. Выяснилось, что у них проверяли документы, сообщили в пресс-службе МИД КР.

Сообщается, что сотрудники посольства посетили ОВД «Новогиреево» города Москвы. Оказалось, что причиной задержания стала плановая проверка регистрационных документов иностранных граждан в рамках рейда «Антитеррор».

«Сотрудники консульского отдела посольства встретились с начальником ОВД «Новогиреево». Он заверил, что все права и интересы задержанных соблюдаются, и пообещал, что после проверки документов, подтверждающих право пребывания (проживания) в России, кыргызстанцев отпустят», — отметили в посольстве.

В итоге 32 кыргызстанцев отпустили. В отношении трех граждан составили административные протоколы. Им придется заплатить штраф. Выдворять за пределы России их не будут.

Отметим, ранее сообщали о задержании правоохранительными органами 44 граждан Кыргызстана в районе «Текстильщики». Причина была той же.

«Мы напоминаем нашим гражданам на встречах, что регистрационный учет ведется только органами миграционной службы России. Обращаем внимание на то, что нежелательно использовать посредников при оформлении регистрационных документов», — заключили в посольстве.