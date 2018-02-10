12:19
-5
USD 68.90
EUR 84.55
RUB 1.18
Происшествия

В Москве задержали 35 кыргызстанцев. Проверяли регистрацию

На телефон горячей линии Посольства Кыргызстана в России поступила информация о задержании 35 кыргызстанцев. Выяснилось, что у них проверяли документы, сообщили в пресс-службе МИД КР.

Сообщается, что сотрудники посольства посетили ОВД «Новогиреево» города Москвы. Оказалось, что причиной задержания стала плановая проверка регистрационных документов иностранных граждан в рамках рейда «Антитеррор».

«Сотрудники консульского отдела посольства встретились с начальником ОВД «Новогиреево». Он заверил, что все права и интересы задержанных соблюдаются, и пообещал, что после проверки документов, подтверждающих право пребывания (проживания) в России, кыргызстанцев отпустят», — отметили в посольстве.

В итоге 32 кыргызстанцев отпустили. В отношении трех граждан составили административные протоколы. Им придется заплатить штраф. Выдворять за пределы России их не будут.

Отметим, ранее сообщали о задержании правоохранительными органами 44 граждан Кыргызстана в районе «Текстильщики». Причина была той же.

«Мы напоминаем нашим гражданам на встречах, что регистрационный учет ведется только органами миграционной службы России. Обращаем внимание на то, что нежелательно использовать посредников при оформлении регистрационных документов», — заключили в посольстве.
Ссылка:
просмотров: 367
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанка вылетела из Санкт-Петербурга в Бишкек по поддельному паспорту
Кыргызстанцу в России грозит до четырех лет лишения свободы
В Челябинске кыргызстанец с поддельными правами водил автобус
В Санкт-Петербурге нашли тело пропавшего неделю назад 11-летнего кыргызстанца
Кыргызстанец тяжело ранил соотечественника в Санкт-Петербурге
На автодороге Оренбург — Самара перевернулся большегруз из Кыргызстана
В Ленинградской области России пропал мальчик из Кыргызстана
В Москве умер пострадавший в ДТП кыргызстанец
По пути из Новосибирска в Шымкент замерз еще один автобус с кыргызстанцами
Автобус с гражданами Кыргызстана замерз в Казахстане
Популярные новости
Двух сотрудников ГУБОП МВД обвиняют в&nbsp;разбое Двух сотрудников ГУБОП МВД обвиняют в разбое
Митингующие около мэрии требуют от&nbsp;Генпрокуратуры проверить выдачу участков Митингующие около мэрии требуют от Генпрокуратуры проверить выдачу участков
ГКНБ задержал заведующего отделом комитета по международным делам Жогорку Кенеша ГКНБ задержал заведующего отделом комитета по международным делам Жогорку Кенеша
В&nbsp;США подстреленный гусь &laquo;отомстил&raquo; охотнику В США подстреленный гусь «отомстил» охотнику
Бизнес
Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков
MegaCom активно совершенствует качество сети MegaCom активно совершенствует качество сети
SMS-голосование и&nbsp;сбор подписей как инструмент давления и&nbsp;лоббирования SMS-голосование и сбор подписей как инструмент давления и лоббирования
Счета БТА Банка теперь и&nbsp;в&nbsp;Landesbank Baden-W&uuml;rttemberg! Счета БТА Банка теперь и в Landesbank Baden-Württemberg!