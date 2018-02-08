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ОсОО ввезло в Кыргызстан оборудование за $9 миллионов без уплаты НДС

ОсОО «Консалт Трейд» ввезло в Кыргызстан оборудование за $9 миллионов, не уплатив соответствующие платежи по НДС в бюджет государства. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, в ноябре 2016 года представители ОсОО «Консалт Трейд» по таможенной декларации произвели оформление (условный выпуск) машинного оборудования инжекционного типа Model Ferromatik Milacron Maxima-350, не уплатив в бюджет более 77 миллионов сомов.

По факту 2 февраля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 (уклонение от уплаты таможенных платежей) УК КР.
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