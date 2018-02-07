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Происшествия

В Санкт-Петербурге нашли тело пропавшего неделю назад 11-летнего кыргызстанца

Полиция Санкт-Петербурга обнаружила мертвого 11-летнего мальчика за станцией метро «Купчино». Его разыскивали с 26 января. Об этом сообщили российские СМИ.

Напомним, накануне Московский районный суд принял решение арестовать мать исчезнувшего ребенка вместе с еще одним родственником. Известно, что мать забрала 11-летнего сына от отца из-за разногласий по поводу обучения в турецком медресе. Сотрудники следственного комитета надеялись, что найдут мальчика живым, хотя уже возбудили уголовное дело за убийство.
 
Граждане Кыргызстана отказались сотрудничать со следствием, хотя мужчина в ходе допроса в конечном итоге признался в убийстве мальчика. Подозреваемому 23 года, он является зятем матери ребенка.

Как сообщается, он задушил жертву, а после отвез тело на пустырь к метро. Таким образом, мигрант совершил «месть» за то, что ему не дают «спокойно жить с женой».
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