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Происшествия

В Токмаке накрыли группу фальшивомонетчиков, один из них преподаватель

В Токмаке задержаны фальшивомонетчики, у которых обнаружено большое количество купюр сомнительного происхождения. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В первых числах февраля в одном из общежитий произведен обыск по месту жительства подозреваемого. В шкафу обнаружены и изъяты поддельные денежные средства: 143 купюры номиналом 500 сомов, три купюры — по 200 сомов, одна купюра — $100.

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В совершении преступления подозревается гражданин Н.Б., 1996 года рождения, являющийся работником учебного заведения. Для установления происхождения изъятых денежных средств назначена соответствующая судебно-техническая экспертиза.

По предварительным данным, обнаруженные и изъятые при обыске денежные средства изготовлены на цветном принтере.

В ходе следственных действий задержан также гражданин А. уулу А., 1992 года рождения, проживающий там же. У него в кармане куртки обнаружены три фальшивые купюры номиналом 500 сомов.

По предварительным данным, дело до массового вброса фальшивых денежных купюр не дошло, деятельность изготовителей поддельных денег тщательно проверяется. Оперативники вовремя накрыли группу фальшивомонетчиков.

В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий сотрудниками милиции в одном из домов, расположенных в городе Токмаке, также обнаружены денежные средства сомнительного происхождения: купюры номиналом 1 тысяча сомов в количестве 158 штук, а также двадцать 200-сомовых банкнот, одна достоинством 500 евро и две стодолларовых купюры. Изъяты также компьютер и несколько цветных принтеров.

В настоящее время по собранным материалам ведется проверка, устанавливаются другие аналогичные факты. Принимаются меры по установлению и задержанию соучастников незаконного противоправного деяния.
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