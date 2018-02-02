Крупную партию героина пытался провезти гражданин Кыргызстана через казахстанско-кыргызстанскую границу. Об этом сообщил Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ПС Комитета национальной безопасности Казахстана.

«Нарядом отделения пограничного контроля «Мерке-железнодорожное» с использованием служебной собаки задержан 55-летний гражданин Кыргызстана, который пытался провезти около двух килограммов героина на поезде Бишкек — Москва. Наркотическое вещество обнаружили в дорожной сумке с двойным дном», — говорится в сообщении.