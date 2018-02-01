В Джети-Огузе мужчина курил гашиш 15 лет. Суд отправил его лечиться в тюрьме

Джети-Огузский районный суд Иссык-Кульской области приговорил мужчину за незаконное изготовление наркотиков к 12 годам лишения свободы. В приговоре указано, что он собрал дикую коноплю в селе Кичи-Джаргылчак, высушил ее и разложил в 30 спичечных коробков.

Мужчина хранил товар в тайнике на берегу озера. Сотрудники милиции изъяли у него 480 граммов гашиша. На судебном процессе мужчина частично признал вину, заявив, что наркотики делал для себя и продавать их не собирался.

«Я действительно курю коноплю 15 лет. Смешиваю ее с сигаретным табаком. В день курю по пять-шесть раз. Того, что я собрал для себя, мне бы хватило на год. Продавать не собирался. Когда меня задержали милиционеры, я сразу признался, что наркотики принадлежат мне», — рассказал подсудимый.

Отбывать наказание, согласно приговору, мужчина должен в колонии усиленного режима. Кроме того, суд постановил принудительно лечить его от наркомании.