В Ысык-Атинском районе парень, избив 70-летнюю пенсионерку, пытался ее зарезать

В Ысык-Атинском районе по горячим следам задержан мужчина, подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в ночь с 30 на 31 января в селе Дружба 27-летний парень жестоко избил 70-летнюю пенсионерку, а затем пытался ее зарезать.

«Сообщение в милицию поступило от прохожих, услышавших шум в доме. Выехавшие на место оперативники выяснили, что неизвестный молодой мужчина избил 70-летнюю местную жительницу. По предварительным данным, 27-летний парень был знаком с пожилой женщиной — он ремонтировал кровлю ее дома. Мужчина попросил у нее немного денег и ушел. Через некоторое время вернулся в дом пенсионерки в нетрезвом состоянии и вновь стал просить деньги. Когда хозяйка отказала, молодой человек избил ее и нанес несколько ударов ножом», — сообщили в ГУВД области.

В ведомстве отметили, что парень силой заставил пенсионерку отдать все свои сбережения.

«Грабитель забрал у потерпевшей 18 тысяч сомов и собирался скрыться, но в это время в дом вошел местный участковый», — добавили в пресс-службе.

Потерпевшая в тяжелом состоянии госпитализирована. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания РОВД.