18:03
-6
USD 68.39
EUR 84.69
RUB 1.21
Происшествия

В Ысык-Атинском районе парень, избив 70-летнюю пенсионерку, пытался ее зарезать

В Ысык-Атинском районе по горячим следам задержан мужчина, подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в ночь с 30 на 31 января в селе Дружба 27-летний парень жестоко избил 70-летнюю пенсионерку, а затем пытался ее зарезать.

«Сообщение в милицию поступило от прохожих, услышавших шум в доме. Выехавшие на место оперативники выяснили, что неизвестный молодой мужчина избил 70-летнюю местную жительницу. По предварительным данным, 27-летний парень был знаком с пожилой женщиной — он ремонтировал кровлю ее дома. Мужчина попросил у нее немного денег и ушел. Через некоторое время  вернулся в дом пенсионерки в нетрезвом состоянии и вновь стал просить деньги. Когда хозяйка отказала, молодой человек избил ее и нанес несколько ударов ножом», — сообщили в ГУВД области.

В ведомстве отметили, что парень силой заставил пенсионерку отдать все свои сбережения.

«Грабитель забрал у потерпевшей 18 тысяч сомов и собирался скрыться, но в это время в дом вошел местный участковый», — добавили в пресс-службе.

Потерпевшая в тяжелом состоянии госпитализирована. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания РОВД. 
Ссылка:
просмотров: 527
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве задержали кыргызстанцев-фальшивомонетчиков
В Чуйской области разыскивают двух девушек
Пассажир попросил у таксиста телефон позвонить, сбежал вместе с соткой
В Таласской области напали на фуру, ехавшую в Казахстан
В Бишкеке таксист избил пассажира и отобрал у него телефон
ГУВД Чуйской области просит опознать тело мужчины. Осторожно: фото
Разбойное нападение в Московском районе. Задержаны еще три подозреваемых
В Токмаке на семью совершено разбойное нападение. Трое человек в реанимации
В Кемине по подозрению в убийстве задержали несовершеннолетних
Два кыргызстанца стали жертвами грабителя в Москве
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Китайская модернизация за&nbsp;$386 миллионов не&nbsp;выдержала холодов Авария на ТЭЦ. Китайская модернизация за $386 миллионов не выдержала холодов
На&nbsp;ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария На ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария
На&nbsp;ТЭЦ Бишкека не&nbsp;могут запустить котлы На ТЭЦ Бишкека не могут запустить котлы
В&nbsp;Бишкеке горит Ошский рынок В Бишкеке горит Ошский рынок
Бизнес
Абоненты MegaCom могут пользоваться &laquo;Одноклассниками&raquo; бесплатно Абоненты MegaCom могут пользоваться «Одноклассниками» бесплатно
7&nbsp;смартфонов с&nbsp;отличной камерой. Лучшие в&nbsp;O!Store 7 смартфонов с отличной камерой. Лучшие в O!Store
Удобны&nbsp;ли АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; для людей с&nbsp;ограниченными возможностями здоровья? Удобны ли АЗС «Газпромнефть» для людей с ограниченными возможностями здоровья?
MegaCom приглашает в&nbsp;новый фирменный салон в&nbsp;селе Кызыл-Адыр MegaCom приглашает в новый фирменный салон в селе Кызыл-Адыр