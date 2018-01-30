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Происшествия

В Бишкекском роддоме умерли новорожденные близнецы

В Бишкекском городском перинатальном центре (роддом № 4) умерли новорожденные близнецы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

«Дети родились с глубокой недоношенностью — 26 недель. Обе девочки при рождении весили 700 граммов. Они появились на свет в крайне тяжелом состоянии — их органы были незрелыми. Сразу после рождения их положили в реанимационное отделение. Одна девочка скончалась спустя пять часов после рождения, вторая — сегодня утром. Причина смерти новорожденных — остановка сердца», — сообщили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что гибель новорожденных не связана с отключениями электроэнергии. В роддоме на этот случай есть генератор.
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