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Происшествия

Задержан мошенник. Милиция ищет пострадавших

Милиция ищет пострадавших от действий мошенника. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в Министерство внутренних дел поступило заявление от 44-летнего И.Б., который сообщил, что некий Улан, войдя в доверие к его сыну Н. уулу А. и его другу К. и пообещав оформить им визы, получил от них $2,45 тысячи и нелегально отправил их в Южную Корею.

Задержан 25-летний Ш.У., житель Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. Возбуждено уголовное дело. Он помещен в ИВС ГУВД Бишкека. Проводятся следственные мероприятия.

МВД КР
Фото МВД КР

Задержанного отрабатывают на причастность к совершению аналогичных преступлений — незаконному отправлению граждан за границу.

Пострадавших от мошенника МВД просит позвонить по телефонам: 0312266348, 0553535852, 0709393684.
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