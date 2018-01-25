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Происшествия

Золото на 300 тысяч сомов украли у сельчанки. Подозреваемые задержаны

Задержаны подозреваемые в краже золота, сообщило МВД. По данным ведомства, все они ранее судимы.

В МВД уточнили, что 13 января в ОВД Ысык-Атинского района обратилась жительница села Новопокровка с просьбой задержать злоумышленников, вломившихся к ней в дом и похитивших ювелирные украшения на сумму 300 тысяч сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 164 «Кража» УК КР. При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемых.  

Все четверо оказались ранее судимыми за различные преступления. Один из них отбывает наказание в колонии-поселении №48. По договору он занимается частным извозом в службе такси. В ГСИН ИА «24.kg» уточнили, что заключенные колонии-поселения обязаны работать.  

При обыске по месту их жительства изъяты вещественные доказательства. Задержанных поместили в ИВС. Расследование продолжается.
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