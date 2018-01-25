Еще 17 кыргызстанцев не могут выехать из Казахстана из-за поломки автобуса

Вчера, 24 января, на 718-м километре автодороги Самара — Шымкент остановлен микроавтобус «Мерседес-Бенц» из Бишкека с 17 гражданами Кыргызстана. Об этом сообщили в МИД КР со ссылкой на Посольство в Казахстане.

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По их данным, в связи с недавней трагедией на автотрассе, где погибли 52 узбекистанца, власти Казахстана приняли решение регулярно проводить рейды «Автобус» на основных трассах страны с привлечением всех компетентных органов и СМИ.

В отношении водителя Шойырбека Хидирова возбуждено административное производство за несоблюдение правил перевозки пассажиров (их число превышает количество мест), управление ТС, не отвечающим установленным правилам обеспечения безопасности (неисправность системы обогрева, трещина на лобовом стекле), нарушение режима труда (неисправность тахографа).

Пассажиры обеспечены горячим питанием и помещением, где пробудут до устранения нарушений.