21:21
-11
USD 68.41
EUR 84.42
RUB 1.21
Происшествия

Еще 17 кыргызстанцев не могут выехать из Казахстана из-за поломки автобуса

Вчера, 24 января, на 718-м километре автодороги Самара — Шымкент остановлен микроавтобус «Мерседес-Бенц» из Бишкека с 17 гражданами Кыргызстана. Об этом сообщили в МИД КР со ссылкой на Посольство в Казахстане.

Читайте по теме
По пути из Новосибирска в Шымкент замерз еще один автобус с кыргызстанцами

По их данным, в связи с недавней трагедией на автотрассе, где погибли 52 узбекистанца, власти Казахстана приняли решение регулярно проводить рейды «Автобус» на основных трассах страны с привлечением всех компетентных органов и СМИ.

В отношении водителя Шойырбека Хидирова возбуждено административное производство за несоблюдение правил перевозки пассажиров (их число превышает количество мест), управление ТС, не отвечающим установленным правилам обеспечения безопасности (неисправность системы обогрева, трещина на лобовом стекле), нарушение режима труда (неисправность тахографа).

Пассажиры обеспечены горячим питанием и помещением, где пробудут до устранения нарушений.
Ссылка:
просмотров: 636
Версия для печати
Материалы по теме
По пути из Новосибирска в Шымкент замерз еще один автобус с кыргызстанцами
Автобус с гражданами Кыргызстана замерз в Казахстане
Сотрудники ПТК «Сосновка» скрывали проезд бензовозов с ГСМ в Баткен
Несмотря на запрет, кыргызстанец пытался выехать из страны
Во Владивостоке сбившего женщину водителя из Кыргызстана заключили под стражу
45 автомобилей премиум-класса, угнанных в странах ЕАЭС, задержаны в Кыргызстане
В Кыргызстане регистрировали угнанные в России автомашины
На западе Казахстана сгорел автобус. Погибли 52 человека
Зачем и почему? Психически нездоровой женщине выдали водительские права
Казахстанец, которому запрещен выезд из страны, пытался попасть в Кыргызстан
Популярные новости
Пакистанец-мошенник зарабатывал на&nbsp;прилетающих в&nbsp;Кыргызстан иностранцах Пакистанец-мошенник зарабатывал на прилетающих в Кыргызстан иностранцах
Гуманный суд! Как получить за&nbsp;убийство 18&nbsp;лет и&nbsp;выйти на&nbsp;свободу через год Гуманный суд! Как получить за убийство 18 лет и выйти на свободу через год
Пьяный сотрудник ГСБЭП сорвал погоны с&nbsp;милиционера и&nbsp;угрожал &laquo;закрыть&raquo; его Пьяный сотрудник ГСБЭП сорвал погоны с милиционера и угрожал «закрыть» его
В&nbsp;Москве задержали еще одного подозреваемого в&nbsp;убийстве брата Аиды Саляновой В Москве задержали еще одного подозреваемого в убийстве брата Аиды Саляновой
Бизнес
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом
Будь всегда на&nbsp;связи с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;MegaCom Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom