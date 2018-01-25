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Происшествия

Ядовитый песок использовали для детских площадок и строительства в Баткене

В селе Кан Баткенской области местные жители не знали о хвостохранилище более 50 лет. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Дальневосточного фонда экологического здоровья Петр Шаров.

По его данным, в селе в 1960-е годы перерабатывали свинцовую руду. Через десять лет работа остановилась, и участок засыпали красным песком.

«Местные жители даже не подозревали, что там находится хвостохранилище. МЧС поставило табличку с предупреждением, что это опасная зона, но на это никто не обратил внимания. Они песок использовали для штукатурки, им отсыпались дорожки и детские площадки. Дети играли с этим песком. Опасный яд разносился по всему поселку. В селе живут 1300 человек. Очень много детей», — сообщил Петр Шаров.

В 2016 году в рамках исследования песка выяснилось, что предельно допустимая концентрация свинца превышала норму более чем в 130 раз.

«Когда мы рассказали местным жителям, что их песок — яд, они не поверили. Только после того, как представители местной больницы подвердили наличие свинца в крови детей, они согласились с нами. Протестировали 220 детей в возрасте до 12 лет. У 89 процентов из них концентрация свинца в крови была выше 5 мкг/дл. У 90 детей — выше 10 мкг/дл», — рассказал Петр Шаров.

По его словам, из поселка было вывезено 400 тонн загрязненного песка и почвы. Поставлены фильтры для очистки воды в школе и детском саду. Но хвостохранилище остается открытым. Также жители села продолжают жить в домах, оштукатуренных ядовитым песком.
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