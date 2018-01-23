В Чуйской области разыскивают двух девушек

ОВД Аламудунского района разыскивает Зенеб Холову. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 21-летняя девушка, проживающая в селе Васильевка, вышла из дома 12 января и не вернулась.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы черные.

Была одета: черный джемпер без рукавов, серый сарафан, темно-коричневые брюки, черные калоши.

Особые приметы: на правой стороне лица имеется шрам размером 2-3 см.

Кроме того, ищут 17-летнюю Ширин Нурбекову, проживающую в новостройке. Она вышла из дома 20 января и не вернулась.

Приметы: рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза черные, волосы черные до плеч.

Была одета: черные брюки, на ногах черные сапоги.

Особые приметы: на правой стороне лобной части имеется шрам размером 2-3 см, на правой ноге ниже колена родимое пятно.

Всех, кто владеет, какой либо информацией, просят сообщить по телефонам:

- дежурная часть ГУВД Чуйской области: (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85,

- дежурная часть ОВД Аламудунского района: (0312) 36-35-27, 0700 67-55-56, 0700 20-96-66 (группа розыска).