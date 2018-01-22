Бои между талибами и боевиками ИГ начались на севере Афганистана

В провинции Джаузджан на севере Афганистана (граничит с Туркменистаном) произошли вооруженные столкновения между группировками «Исламского государства» и движения «Талибан». Об этом сообщило агентство «Фергана».

Как отмечается, обе стороны понесли большие потери. Пресс-секретарь губернатора провинции Джаузджан Мухаммад Рези Гафури сообщил, что ранним утром 19 января между талибами и иностранными наемниками из ИГ произошло локальное вооруженное столкновение, которое перешло в ожесточенные бои.

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Губернатор провинции Джаузджан Мавлави Лутфулла уточнил, что талибы неделю назад убили брата наместника ИГ в провинции Джаузджан. Кроме того, на сторону «Талибана» перешел полевой командир ИГ, некто мулла Газанфар. По словам губернатора, талибы в результате освободили от ИГ четыре села. В воскресенье бои между ними продолжались в районе Сардара.

Движение «Талибан» утверждает, что намного ослабило позиции вооруженных боевиков ИГ и намерено покончить с группировкой в северном регионе. Один из командиров талибов, мулла Хафизулла, сообщил «Фергане», что отряды движения в течение трехдневных боев освободили от ИГ восемь сел, в которых работали центры по подготовке и вербовке местной молодежи.

По словам командира, талибам помогают местные жители, которые устали от насилия ИГ. Большинство боевиков «Исламского государства» — иностранные граждане.