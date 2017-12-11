Бежавшие из Сирии боевики ИГИЛ собираются у границ Узбекистана и Туркменистана

Боевики «Исламского государства», перебазировавшиеся из Сирии в Афганистан, создали на севере страны новые тренировочные лагеря у границ с Узбекистаном и Туркменистаном. Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на AFP.

Глава уезда Дарзаб северной афганской провинции Джаузджан Бааз Мохаммад Довар сообщил, что группы бежавших из Сирии боевиков появились в провинции в ноябре. Среди них есть по крайней мере две женщины, переводчик из Таджикистана, три алжирца, выходцы из Франции, Узбекистана и Чечни.

По его словам, замеченные в Дарзабе иностранные наемники, возможно, являются членами «Вилаята Хорасан» — отделения ИГ, действующего в Афганистане и Пакистане. ИГ объявило о новом формировании в январе 2015 года, заняв восточные афганские провинции Нангархар и Кунар. Там у них начались столкновения с движением «Талибан».

На территории провинции находятся тренировочные лагеря боевиков, в которых якобы замечены 50 подростков и даже 10-летние дети.

«К нам поступила информация, что они обучаются диверсионным навыкам. Мы обеспокоены этим», — заявил пресс-секретарь администрации Джаузджана Мохаммад Реза Гафури.

«Мы провели в Джаузджане несколько операций, убито много членов ИГИЛ. Мы подтверждаем, что ИГИЛ есть в провинции, но мы продолжаем здесь наземные и воздушные операции против боевиков и не позволим им захватить провинцию», — заявил Давлат Вазири, пресс-секретарь Минобороны Афганистана.

Однако, по словам местных жителей и главы уезда Дарзаб, боевики контролируют часть территории провинции и даже занимаются добычей природных ресурсов — драгоценных металлов и камней. Несмотря на рост боевиков в Дарзабе, в уезде нет никаких признаков появления дополнительных правительственных сил, отметило AFP.