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Происшествия

В России на АЗС обнаружили компьютерные вирусы. Они позволяли недоливать топливо

Сотрудники ФСБ обнаружили на десятках АЗС вредоносные программы, которые позволяли незаметно недоливать оплаченное топливо и стирали всю информацию о «недоливе». Создатель вирусов арестован, сообщил «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вредоносные программы были установлены на десятках АЗС на юге России, принадлежащих крупнейшим нефтяным компаниям.

Вирус автоматически недоливал от трех до семи процентов оплаченного топлива.

При этом «недолив» не отображался в программах учета АЗС, а вирус стирал всю информацию о нем. Похищенное топливо сливалось в резервуар, который работники автозаправки специально оставляли пустым. Позже топливо шло на продажу.

Создателем вредоносных программ для АЗС источник «Росбалта» назвал ставропольского хакера Дениса Заева. По версии ФСБ, он продавал свои вирусы руководящим сотрудникам АЗС и зачастую получал процент от продажи украденного топлива.

Нелегальная выручка достигала сотен миллионов рублей.

Денис Заев арестован. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, создании и использовании вредоносных программ.

«Раньше аферисты использовали для хищений на АЗС специальные «жучки», потом им на смену пришли вирусы. Однако все же их можно было обнаружить. Заев же создал уникальный продукт. Его вредоносные программы не могли выявить ни специалисты службы контроля нефтяных компаний, которые постоянно проводят проверки на АЗС, ни сотрудники МВД. Да и нам удалось все это установить оперативным путем», — рассказал источник «Росбалта».
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