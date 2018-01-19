В Кыргызстане регистрировали угнанные в России автомашины

Оперативные службы МВД Кыргызстана расследуют факты угона автомашин и незаконной их легализации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По оперативным данным, в России угонами автомашин занимается устойчивая преступная группа, состоящая из граждан России, в том числе уроженцев Кыргызстана, постоянно проживающих в РФ. Они занимаются изготовлением поддельных свидетельств о регистрации транспортных средств для последующей легализации авто в странах ЕАЭС.

Похищенные машины незаконно вывозились в Казахстан и переправлялись до границы с Кыргызстаном. Далее при содействии отдельных заинтересованных сотрудников государственных органов автомашины незаконно пересекали границу и непосредственно передавались преступной группе из числа граждан Кыргызстана.

В целях дальнейшей легализации и постановки их на учет в регистрационных органах менялись идентификационные номера рамы, кузова (VIN) и двигателя. Впоследствии при непосредственном соучастии работников РЭО ДРТС и ВС ГРС, которые, зная о подложности документов, изменениях номера кузова и двигателя, производили окончательную регистрацию угнанных автомашин.

Как сообщается, незаконные действия транснациональной преступной группы совершались при соучастии отдельных сотрудников правоохранительных органов, государственных регистрационных служб всех стран ЕАЭС.

Кроме этого, имеются оперативные сведения, что угнанные из России машины доставляются через Казахстан и Кыргызстан в Таджикистан, где производится обмен на наркотические средства, которые незаконно уходят в Россию.

Следствием уже выявлены 38 фактов незаконной легализации автомашин, по всем указанным фактам возбуждены уголовные дела и проводится расследование, в трех из них производство окончено, и они направлены в суд.

К уголовной ответственности привлечено 19 лиц, из которых двое являются должностными лицами (сотрудники РЭО ДРТС и ВС). В отношении 11 граждан судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Еще трое объявлены в розыск.

В ходе оперативно-разыскных и следственных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел задержано более 45 автомобилей премиум-класса: «Лексус», «Тойота», «Мерседес», «Фольксваген».

Более 80 процентов изъятых автомашин оказались с измененными VIN-кодами, имеются также несколько автомашин, ввезенных из Грузии.

Установлено также восемь грузовых автомашин, у которых выявлены нарушения таможенного законодательства при оформлении. В ходе проверки по пяти из них виновные лица возместили причиненный ущерб государству в 7,6 миллиона сомов.

Следственные действия по уголовным делам продолжаются.