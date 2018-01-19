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Происшествия

В Кыргызстане предотвратили сбыт крупной партии наркотиков

В Кыргызстане проведена спецоперация, направленная на выявление и пресечение каналов контрабанды особо крупных партий наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, по поступившей информации о группе лиц, намеревающихся сбыть особо крупную партию наркотиков, сотрудники СБНОН МВД 17 января примерно в 19.30 задержали в Сокулукском районе 30-летнего Р.К. с 1,87 килограмма гашиша.

Он рассказал, что основная часть находится в пристройке дома у одного знакомого. При осмотре у него обнаружили сумку с 14,58 килограмма гашиша. 

По факту возбуждено уголовное дело, устанавливают причастных к преступлению.

Задержанный помещен в ИВС. Следствие продолжается.

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