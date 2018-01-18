Пассажир попросил у таксиста телефон позвонить, сбежал вместе с соткой

В Бишкеке пассажир такси, попросив у водителя телефон позвонить, сбежал вместе с соткой. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратился водитель такси, который просил принять меры в отношении неизвестного ему злоумышленника.

«5 января примерно в 20.00 пассажир попросил телефон, чтобы позвонить. Взяв мобильный аппарат, он вышел из автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. Сотрудниками УВД Октябрьского района по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан 23-летний А.у.Ч. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» УК КР. Задержанный водворен в ИВС», — сообщили в ведомстве.