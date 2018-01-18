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Происшествия

Узбекистанец незаконно пересек границу Кыргызстана, перерезав колючую проволоку

В Ошской области пограничники задержали гражданина Узбекистана за нарушение государственной границы. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС.

Уточняется, что 38-летний мужчина пересек государственную границу вне пункта пропуска, перезав колючую проволоку, на кыргызско-узбекском участке границы в местности Анарбак Араванского района.

«Пограничный наряд задержал узбекистанца у линии границы. У нарушителя отсутствовали документы, удостоверяющие его личность. Со слов задержанного, он направлялся в Кыргызстан в поисках лучших условий жизни. После оформления документов задержанного передали сотрудникам территориального подразделения ГКНБ», — отметили в ведомстве.
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