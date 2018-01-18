Китаец пытался перейти границу Кыргызстана по паспорту гражданина Узбекистана

Пограничники Кыргызстана задержали гражданина Китайской Народной Республики, пытавшегося проехать из Казахстана в КР по поддельному паспорту. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС.

Уточняется, что на паспортном контроле задержанный предъявил паспорт гражданина Узбекистана. Пограничник, изучив документ, обнаружил замену фотографии.

«При опросе выяснилось, что 40-летний мужчина является гражданином КНР. Со слов задержанного, поддельный документ он приобрел в Турции. После оформления документов его передали сотрудникам территориального подразделения ГКНБ», — сообщили в Погранслужбе.