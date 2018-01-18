ГСИН: Член ОПГ Чингиз Жумагулов вышел на свободу, отбыв половину срока наказания

Член ОПГ Чингиз Жумагулов по прозвищу Доо (Дөө) вышел на свободу, отбыв половину срока наказания. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Госслужбе исполнения наказаний.

Пресс-служба уточнила, что в январе адвокат Чингиза Жумагулова подал прошение об условно-досрочном освобождении заключенного.

«Жумагулова выпустили из колонии №47 вчера. До этого он сидел в исправительной колонии №3. Первомайский районный суд 8 июня 2016 года признал его виновным по статьям «Убийство», «Применение насилия в отношении представителя власти», «Организация преступного сообщества» и приговорил его к 18 годам лишения свободы. В июле того же года Бишкекский горсуд сократил ему срок до 13 лет, а Верховный суд отменил решение первых двух инстанций и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Суд применил амнистию и сократил срок отбывания наказания», — сообщили в ведомстве.