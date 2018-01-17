Казахстанец, которому запрещен выезд из страны, пытался попасть в Кыргызстан

Пограничный наряд управления ГПС КР по Чуйской области 16 января задержал за нарушение границы гражданина Казахстана. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По его данным, гражданин Казахстана Р.Т., 1992 года рождения, перешел вброд реку Чу. В Кыргызстане его задержал пограничный наряд. Со слов нарушителя, он собирался поехать на встречу друзей в Токмак.

Выяснилось, что на него наложены ограничения на выезд из Казахстана в связи с тем, что он ранее привлекался к уголовной ответственности. После оформления документов задержанный передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР, сообщили в ГПС.