16:07
-2
USD 69.39
EUR 84.90
RUB 1.23
Происшествия

Казахстанец, которому запрещен выезд из страны, пытался попасть в Кыргызстан

Пограничный наряд управления ГПС КР по Чуйской области 16 января задержал за нарушение границы гражданина Казахстана. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По его данным, гражданин Казахстана Р.Т., 1992 года рождения, перешел вброд реку Чу. В Кыргызстане его задержал пограничный наряд. Со слов нарушителя, он собирался поехать на встречу друзей в Токмак.

Выяснилось, что на него наложены ограничения на выезд из Казахстана в связи с тем, что он ранее привлекался к уголовной ответственности. После оформления документов задержанный передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР, сообщили в ГПС.
Ссылка:
просмотров: 427
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец пытался выехать в Казахстан по паспорту друга
Кыргызстанец в кузове автомашины пытался пересечь границу с Китаем
В Таласской области напали на фуру, ехавшую в Казахстан
Четыре тонны орехов вернули из Новосибирской области России в Кыргызстан
Кыргызстанец пытался выехать в Казахстан по паспорту родственника
Граждан России и Кыргызстана задержали за незаконную попытку пересечь границу
На трассе Алматы — Бишкек сгорела дотла грузовая фура
Кыргызстанец «зайцем» хотел выехать в Россию
Чтобы вывезти ребенка из Кыргызстана, женщина подделала свидетельство о рождении
В пунктах «Кара-Куль» и «Сосновка» 90 процентов машин с ГСМ остались неучтенными
Популярные новости
Известный кыргызский певец за&nbsp;избиение отца убийцы своего сына получил приговор Известный кыргызский певец за избиение отца убийцы своего сына получил приговор
Туристов в&nbsp;Караколе &laquo;грузят&raquo; местные и&nbsp;устроили им&nbsp;90-е годы Туристов в Караколе «грузят» местные и устроили им 90-е годы
Число пострадавших во&nbsp;время резни в&nbsp;российской школе достигло 15&nbsp;человек Число пострадавших во время резни в российской школе достигло 15 человек
Первый блин комом. Эвакуация Lexus RX300 закончилась его повреждением Первый блин комом. Эвакуация Lexus RX300 закончилась его повреждением
Бизнес
MegaPay: Измени жизнь к&nbsp;лучшему MegaPay: Измени жизнь к лучшему
MegaCom запустил 4G-роуминг в&nbsp;новых сетях MegaCom запустил 4G-роуминг в новых сетях
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил связь вдоль основных трасс в&nbsp;Кыргызстане Мобильный оператор О! улучшил связь вдоль основных трасс в Кыргызстане
&laquo;Ночь без границ&raquo; от&nbsp;MegaCom: безлимит на&nbsp;все! «Ночь без границ» от MegaCom: безлимит на все!