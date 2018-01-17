Пьяная пятилетняя девочка гуляла по Омску, пока ее не подобрали прохожие

Прохожие в российском городе Омске обнаружили на улице пьяную пятилетнюю девочку без верхней одежды. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Ребенка без верхней одежды вчера около 18.00 обнаружили прохожие. Они завели девочку в ближайший магазин и вызвали полицию и скорую помощь», — говорится в сообщении.

Ребенка направили в больницу. Врачи выявили в ее крови 0,3 промилле алкоголя. Это около 50 граммов выпитой водки.

Проверяя информацию, полицейские опознали в девочке дочь одного из местных жителей, привлекавшегося ранее к уголовной ответственности. Полицейские обнаружили его дома спящим, в состоянии алкогольного опьянения.

«Предварительно установлено, что 35-летний гражданин, пока супруга на работе, присматривал за дочерью и распивал спиртные напитки. Около 17.00 мужчина уснул, разбудили его уже полицейские, которые и сообщили о произошедшем», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время здоровью девочки ничто не угрожает.