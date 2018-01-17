Милиционера-взяточника задержали в Канте

В городе Канте задержан милиционер-взяточник. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, в финпол поступило заявление от гражданина П.И. по факту вымогательства $500 сотрудником РОВД по Ысык-Атинскому району К.У. за положительное решение вопроса.

Генеральная прокуратура КР возбудила по факту уголовное дело.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 16 января сотрудники ГСБЭП совместно с СВР МВД задержали К.У. при получении денег. Он заключен в ИВС ГУВД Бишкека.

Ведется следствие.