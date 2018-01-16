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Происшествия

Кыргызстанец в кузове автомашины пытался пересечь границу с Китаем

Пограннаряд отдела Пограничной службы «Эгиз-Ээк» 15 января задержал двух граждан Кыргызстана за нарушение пограничного режима. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной погранслужбы КР.

По его данным, 28-летний житель Джалал-Абадской области пытался проехать в пограничную зону на кыргызско-китайском участке госграницы без разрешения. Он спрятался в кузове грузового автомобиля Shacman.

За нарушение пограничного режима на задержанного и водителя автотранспорта наложили штраф.
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