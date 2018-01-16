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Происшествия

Известный кыргызский певец за избиение отца убийцы своего сына получил приговор

В Оше осужден известный певец и тамада Женишбек Айтиев. Он избил отца убийцы своего сына. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в УВД города. 

По данным ведомства, Женишбек Айтиев приговорен к четырем годам лишения свободы. Однако суд применил амнистию, и певец в итоге получил один год условно. 

В милиции уточнили, что Женишбек Айтиев подрался с отцом молодого человека, который убил его сына.

В октябре 2016 года 12-летнего сына Женишбека Айтиева зарезал 23-летний сосед. В январе 2017-го Ошский городской суд признал мужчину виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Адвокаты обжаловали приговор. 
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